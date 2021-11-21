إكليل على ضريح فرنجيه في إهدن

وضع وزير الاتصالات جوني القرم، إكليلا بإسم الجمهورية اللبنانية، على ضريح رجل الاستقلال الوزير الراحل حميد فرنجية في إهدن، في حضور العميد جيلبير الحاج ممثلا قائد الجيش العماد جوزاف عون، أفراد العائلة وعدد من الأصدقاء.وأدت له التحية ثلة من عناصر الجيش، وعزفت موسيقى الجيش لحن الموت.