قبيسي: لبنان بحاجة الى استقلال جديد

أقامت رابطة أطباء محافظة النبطية، حفلها السنوي في منتجع درب القمر -النبطية، برعاية عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب هاني قبيسي وحضور عدد من الشخصيات.

وقال قبيسي: "في ظل ظروف سياسية واقتصادية صعبة، لبنان بحاجة الى استقلال جديد، فهذا الوطن بعقول بعض سياسييه بحاجة الى استقلال جديد لان الطائفية تحتل العقول ولا يمكن لبلد تتعدد فيه القضايا أن يتحرر ويتماسك وينطلق بإقتصاد سليم"، لافتا الى أن "الطائفية تحتل عقول الجميع في كافة المواقع والمواقف، في السياسة وبنية الدولة، في المؤسسات وفي الاقتصاد، والمشكلة أن لكل طائفة قضية وهنا تذوب القضية الوطنية الواحدة ويضعف الوطن ونصبح بلا وحدة وطنية وينهش بنا اقتصاد صعب نتيجة حصار خارجي".أضاف: "لبنان اليوم يعاقب بحصار اقتصادي لانه بلد المقاومة التي قدمت استقلالا فعليا بدماء الشهداء وان الشعب وليس الدولة هو أول من انطلق لتحقيق الاستقلال،فإننا وللاسف في دولة عاجزة تسود فيها لغة طائفية احتلت العقول وجعلت اللبنانيين لا يتفقون على قضية واحدة، لذلك سيطرت علينا القرارات الغربية بعقوباتها وسيطرت علينا المصارف المحلية بسرقاتها، وسيطرت علينا القضايا التي تبتعد عن الحفاظ على استقلال الوطن بغباء سياسي لا يحسن ادارة الدولة".وختم قبيسي: "للاسف اليوم لا يوجد ما يوحد اللبنانيين، ولا يدعو أحد لاجتماع اقتصادي واحد لمعالجة أزمة نعاني منها جميعا، ولا يعقد اجتماع واحد، لا على مستوى حوار وطني بلقاء يجمع كل الاحزاب والكتل البرلمانية لدعم حكومة تعطلت بفضل احتلال للقضاء".