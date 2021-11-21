لبنان

سعر "جبنة الحلّوم" في لبنان يتخطى المعقول.. إليكم ثمنها

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
21-11-2021 | 05:33
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درجت العادة في لبنان أن تسجل أسعار المواد الغذائية ارتفاعاً كبيراً مع كل زيادة لسعر الدولار. 
ومؤخراً، تبيّن أن بعض المتاجر رفعت أسعار الألبان والأجبان لديها، إذ بات يُباع كيلو جبنة الحلّوم بـ170 ألف ليرة، في حين أن كيلو اللبنة تخطى الـ120 ألف ليرة في بعض المتاجر. 
ومع هذا، فقد تبيّن أن أسعار البقول والحبوب تجاوزت حدوداً جديدة، إذ بلغ كيلو "السُّمسُم" على سبيل المثال حدود الـ35 ألف ليرة.
أما في ما خصّ حليب البقر الطازج، فقد ارتفع سعر الـ5 كيلو منه ليصل إلى 70 ألف ليرة بعدما كان أواخر الشهر الماضي بـ50 ألف ليرة تقريباً.

لبنان

خاص

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