دياب: الوطن أكبر منا جميعا

رأى الرئيس الدكتور حسان دياب في بيان، أن "مناسبة الاستقلال تأتي هذه السنة مثقلة بالأعباء ومشحونة بالهموم ومعمدة بمعاناة اللبنانيين التي تحجب الاستقلال خلف دخان أسود من يومياتهم المرهقة. لطالما كان اللبنانيون يريدون استكمال الاستقلال عبر التحرر من الفساد. ولطالما كان اللبنانيون يحلمون بوطن تستقيم فيه العدالة لكي تفصل بين الحق والباطل، فيستقيم الميزان بين الناس، وتخرج الدولة من دهاليز المصالح والحسابات إلى أفق المصلحة العليا التي تحفظ الوطن من عبث العابثين".وقال: "الوطن أكبر منا جميعا، لكن تكريس الانتماء لا يتحقق إلا بتحقيق الأمان الذي ينشده المواطنون في وطنهم عبر الثقة بمؤسسات الدولة التي يفترض بها أن تكون الضامنة لإحقاق الحق. الله يحمي لبنان واللبنانيين".