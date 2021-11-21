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لبنان
في عملية نوعية.. توقيف مطلوب للقضاء وهذا ما ضبط بحوزته
Lebanon 24
21-11-2021
|
05:48
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صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:
في إطار ملاحقة المطلوبين للقضاء وتوقيفهم، لا سيّما في مجال ترويج وتجارة المخدّرات، توافرت معلومات لدى مكتب مكافحة المخدرات الإقليمي - صيدا في وحدة الشرطة القضائيّة، عن تواجد أحد المشتبه بهم، بالقرب من ملعب صيدا البلدي.
من خلال الاستقصاءات والتحريّات التّي قام بها عناصر المكتب، تمكّنوا من تحديد هويّته، وتوقيفه في المحلّة المذكورة، ويُدعى:
إ. ب. (مواليد عام 1980، لبناني)
وقد تبيّن أنه مطلوب للقضاء بموجب عدّة مذكّرات توقيف، بجرائم: مخدّرات، تزوير واستعمال مزوّر.
بتفتيشه، عُثر بحوزته على كميّة من المواد المخدّرة:
- /3/ أكياس تحتوي على /6/ غ كوكايين
- علبة بلاستيكيّة بداخلها /4.5/ غ باز كوكايين.
التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختصّ.
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