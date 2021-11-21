بمناسبة الإستقلال.. وضع أكاليل من الزهر على أضرحة الحريري وكرامي وحكيم

بمناسبة عيد الإستقلال الـ78، وضع وزير الداخلية والبلديات بسّام المولوي باسم رئيس الجمهورية ميشال عون، إكليلاً من الزهر على ضريح رجل الاستقلال الرئيس عبد الحميد كرامي، وذلك في مقابر باب الرمل - طرابلس.

وحضر إلى جانب المولوي، رئيس تيار الكرامة النائب فيصل عمر كرامي، ممثل قائد الجيش العميد إبراهيم درنيقة، رئيس بلدية طرابلس رياض يمق، رئيس بلدية الميناء السابق عبدالقادر علم الدين وفاعليات طرابلسية وشمالية.

وبعدها، زار المولوي ضريح الرئيس الشهيد رفيق الحريري في ساحة الشهداء بوسط بيروت، ووضع إكليلاً من الزهر باسم عون.

بدوره، وضع وزير الإقتصاد والتجارة أمين سلام، ممثلاً رئيس الجمهورية، إكليلاً من الزهر على ضريح رئيس حزب النجادة السابق عدنان الحكيم، في جبانة الباشورة لمناسبة عيد الاستقلال.

ولاحقاً، زار سلام ضريح كل من الرئيس صائب سلام في قصقص، وضريح الرئيس الحريري في بيروت.



