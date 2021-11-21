لبنان

الجميّل: على اللبنانيين ان يشاركوا بعدم السماح بان يستمر الخطأ في البلد

Lebanon 24
21-11-2021 | 06:27
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قال رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب المستقيل سامي الجميّل إن على اللبنانيين ان يشاركوا بعدم السماح بان يستمر الخطأ في البلد. وتمنى ان يؤدي اللبنانيون دورهم بدءا من النقابة وصولا الى النيابة. 
وأشار بعد إدلائه بصوته إلى أن نقابة المحامين لديها دور بالدفاع عن استقلالية القضاء ودولة القانون واحترام الدستور، وان يكون لديها دور تؤديه هو امر اساسي، وهذا لا يعني ان تدخل بالسياسة ولكن لديها دور وطني بالدفاع عن مؤسسات الدولة.
وتابع قائلاً: "هذا النهار أليم واغتيال بيار هو على صورة اللاعدالة والمثال الصارخ على الافلات من العقاب والفلتان الامني والبؤر الامنية الخارجة عن القانون". 
وأضاف: "جروحاتنا في هذا النهار تعود الى الواجهة ولكن وفاء لبيار وللشهداء لن نساوم على الحقيقة والحق والمبادئ التي استشهد من اجلها وحلمنا في لبنان لن يموت ولن نختار الطريق السهل انما طريق الحق". 
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