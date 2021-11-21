لبنان

الباخرة التركية "أورهان باي" تغادر معمل الجية (فيديو)

Lebanon 24
21-11-2021 | 06:41
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تغادر في هذه اللحظات، الباخرة التركية  المولدة للتيار الكهربائي، من حوض معمل الجية الحراري، بعد توقفها عن العمل، بعد انتهاء العقد معها.
 
 
 
المصدر: الوكالة الوطنية
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