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لبنان
حريق يضرب مطعماً على جادة نبيه بري - صيدا (صور)
Lebanon 24
21-11-2021
|
06:38
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اندلع حريق، ظهر اليوم، قرب مطعم جادة نبيه بري في صيدا.
وعلى الأثر، حضرت آليات الدفاع المدني إلى المكان وعملت إلى اخماد الحريق.
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