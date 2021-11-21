لبنان

عند شاطئ الروشة.. العثور على جثة رجل مجهول الهوية (صور)

Lebanon 24
21-11-2021 | 06:54
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نقل عناصر من الدفاع المدني، ظهر اليوم، جثة رجل مجهول الهوية من شاطئ صخرة الروشة - بيروت، إلى مستشفى القديس جورجيوس (الروم) في الاشرفية.
 
وتمت تلك العملية بحضور الأجهزة الأمنية المختصة، وقد بوشرت التحقيق بالملف. 
 
 
 
 
 
 
 
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بيروت

جثة

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