عند شاطئ الروشة.. العثور على جثة رجل مجهول الهوية (صور)

نقل عناصر من الدفاع المدني، ظهر اليوم، جثة رجل مجهول الهوية من شاطئ صخرة الروشة - بيروت، إلى مستشفى القديس جورجيوس (الروم) في الاشرفية.

وتمت تلك العملية بحضور الأجهزة الأمنية المختصة، وقد بوشرت التحقيق بالملف.