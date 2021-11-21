دريان: الامور تستقيم تحت سقف انعقاد جلسة لمجلس الوزراء

أكد مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في بيان، أن "ذكرى الاستقلال هذا العام تأتي ولبنان وشعبه يعيش في حال ألم وحرمان ومأساة معيشية لا مثيل لها في تاريخه رغم الجهود التي تقوم بها الحكومة ورئيسها الصابر والصامد حتى الان في وجه العواصف التي تعتريه من كل حدب وصوب".ورأى أن "الامور لا يمكن أن تستقيم إلا تحت سقف انعقاد جلسة لمجلس الوزراء والتزام الدستور والنظام واتخاذ الاجراءات اللازمة لاعادة ترتيب وترميم العلاقات مع الاشقاء العرب، وبخاصة المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي، وإلا سيبقى الوطن خارج الحضن العربي، وهذا يؤثر سلبا على الوطن والمواطن".