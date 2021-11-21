لبنان

المستقبل: لائحتنا انتصرت في انتخابات نقابة الطوبوغرافيين

Lebanon 24
21-11-2021 | 07:25
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 أعلنت هيئة شؤون الاعلام في "تيار المستقبل" في بيان، أن "اللائحة المدعومة من تيار المستقبل في انتخابات نقابة الطوبرغرافيين المجازين، التي جرت أمس، حققت انتصارا تجسد بفوز الدكتور سركيس فدعوس نقيبا للطوبوغرافيين، غسان نعيم نائبا للنقيب، إضافة إلى فوز مرشحي التيار ضياء لمع وحمدان الحج بعضوية المجلس التأديبي للنقابة.
المصدر: الوكالة الوطنية
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