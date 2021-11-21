تمديد فترة الاقتراع في نقابة محامي الشمال نصف ساعة

أعلن النقيب الحالي لنقابة المحامين في طرابلس والشمال ورئيس لجنة الاشراف على انتخاب نقيب جديد وثلاثة اعضاء لمجلس النقابة محمد المراد تمديد نصف ساعة للدورة الاولى، نظرا لوجود عدد كبير من المقترعين ضمن حرم مركز الاقتراع، وقد وصل عدد المقترعين حتى الساعة 1138 من أصل 1307 يحق لهم الاقتراع.