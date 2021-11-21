كلاس: لا تقدم دون إشراك القدرات الشابة في عملية نهوض الوطن على أسس ثابتة

وجه وزير الشباب والرياضة الدكتور جورج كلاس، في ذكرى الاستقلال، تحية الى الشباب والشابات والرياضيين والرياضيات في لبنان وبلاد الإنتشار.وقال في بيان: "تحل ذكرى الاستقلال الثامنة والسبعون وشباب لبنان تائه في مصيره وحائر بمستقبله، وهذه من علامات اليأس الاجتماعي الذي يجب ان نعمل جميعا لتجاوزه بحكمة وتعقل وإعادة ضخ الأمل في فكر الشباب وتشجعيهم لتجاوز هذه المحنة القاسية التي يمر فيها وطننا الحبيب لبنان".أضاف: " نقول للشباب سافروا ولا تهاجروا، لبنان لكم والمستقبل أنتم، نحن لا نراهن على عنصر الشباب بأن يكونوا قوى التطوير والتحديث، بل إننا نؤمن أن لا تغيير ولا تقدم من دون إشراك فعلي للقدرات الشابة في عملية النهوض وإعادة البناء وقيامة الوطن على أسس ثابتة وركائز صلبة. مسؤوليتنا كحكومة، أن نستعيد ثقة الشابات والشباب، وأن نعيد ثقتهم بلبنان الدولة، لأن لبنان لهم وهم للبنان، وإن تقيم ملاعب لبنان من جديد، بإشراف الإتحادات والأندية الرياضية (دورات الإستقلال) وتعيد الفرحة الى القلوب".وختم كلاس: "مع الشباب والشابات نحول الذكرى إلى عيد، معكم لبنان الغد ستشرق أنواره من جديد. الفجر آت والأمل كبير والسعي كبير، لأن تستأنف الحكومة عملها قريبا، وتقوم بواجبها الدستوري والحيوي والاقتصادي، حتى لا يبقى اللبنانيون على رصيف الوطن، فيقتلنا اليأس ويغتالنا الدولار ويعم الفقر أكثر ويجتاحنا العوز، ولأن إيماننا بلبنان كبير وآمالنا بالشباب عظيمة، سنبقى نردد (كلنا للوطن) ونرفع دائما شعار (معا للانقاذ)، قريبا الى العمل من أجل كل الوطن".