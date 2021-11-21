لبنان

كلاس: لا تقدم دون إشراك القدرات الشابة في عملية نهوض الوطن على أسس ثابتة

Lebanon 24
21-11-2021 | 07:56
A-
A+
Doc-P-888640-637731033337789819.png
Doc-P-888640-637731033337789819.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 وجه وزير الشباب والرياضة الدكتور جورج كلاس، في ذكرى الاستقلال، تحية الى الشباب والشابات والرياضيين والرياضيات في لبنان وبلاد الإنتشار.
 
وقال في بيان: "تحل ذكرى الاستقلال الثامنة والسبعون وشباب لبنان تائه في مصيره وحائر بمستقبله، وهذه من علامات اليأس الاجتماعي الذي يجب ان نعمل جميعا  لتجاوزه بحكمة وتعقل وإعادة ضخ الأمل في فكر الشباب وتشجعيهم لتجاوز هذه المحنة القاسية التي يمر فيها وطننا الحبيب لبنان".
 
أضاف: " نقول للشباب سافروا ولا تهاجروا، لبنان لكم والمستقبل أنتم، نحن لا نراهن على عنصر الشباب بأن يكونوا قوى التطوير والتحديث، بل إننا نؤمن أن لا تغيير ولا تقدم من دون إشراك فعلي للقدرات الشابة في عملية النهوض وإعادة البناء وقيامة الوطن على أسس ثابتة وركائز صلبة. مسؤوليتنا كحكومة، أن نستعيد ثقة الشابات والشباب، وأن نعيد ثقتهم بلبنان الدولة، لأن لبنان لهم وهم للبنان، وإن تقيم ملاعب لبنان من جديد، بإشراف الإتحادات والأندية الرياضية (دورات الإستقلال) وتعيد الفرحة الى القلوب".
  
وختم كلاس: "مع الشباب والشابات نحول الذكرى إلى عيد، معكم لبنان الغد ستشرق أنواره من جديد. الفجر آت والأمل كبير والسعي كبير، لأن تستأنف الحكومة عملها  قريبا، وتقوم بواجبها الدستوري والحيوي والاقتصادي، حتى لا يبقى اللبنانيون على رصيف الوطن، فيقتلنا اليأس ويغتالنا الدولار ويعم الفقر أكثر ويجتاحنا العوز، ولأن إيماننا بلبنان كبير وآمالنا بالشباب عظيمة، سنبقى نردد (كلنا للوطن) ونرفع دائما شعار (معا للانقاذ)، قريبا الى العمل من أجل كل الوطن".
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:00 | 2021-11-21
13:07 | 2021-11-21
13:13 | 2021-11-21
12:44 | 2021-11-21
13:50 | 2021-11-21
13:48 | 2021-11-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website