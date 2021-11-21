بسبب اشكال عائلي.. مواطن يرمي قنبلة يدويّة ويطلق النار في عكار العتيقة

أقدم المدعو "م.ي". على رمي قنبلة يدوية داخل أحد الحقول المجاورة لمنزله في بلدة عكار العتيقة، وذلك على خلفية إشكال عائلي.ووفقاً لمندوبة "لبنان24"، فقد أقدم الرجل المذكور على إطلاق النار في الهواء من سلاح حربي، في وقت لم يسجل وقوع أي إصابات في الأرواح.