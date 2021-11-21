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لبنان
التسمّم يضرب عائلة بأكملها في حلبا.. ماذا حصل؟
Lebanon 24
21-11-2021
|
08:04
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أدخلت إلى مركز اليوسف الإستشفائي في حلبا - عكار، عائلة كاملة إثر إصابة أفرادها بحالة تسمم نتيجة تناولهم اللحوم من إحدى الملاحم في المدينة.
ووصفت الحالة الصحية للمرضى بالمستقرة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24" في الشمال.
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