لبنان

التسمّم يضرب عائلة بأكملها في حلبا.. ماذا حصل؟

Lebanon 24
21-11-2021 | 08:04
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أدخلت إلى مركز اليوسف الإستشفائي في حلبا - عكار، عائلة كاملة إثر إصابة أفرادها بحالة تسمم نتيجة تناولهم اللحوم من إحدى الملاحم في المدينة.
ووصفت الحالة الصحية للمرضى بالمستقرة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24" في الشمال. 
 
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عكار

تسمم

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