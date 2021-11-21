التسمّم يضرب عائلة بأكملها في حلبا.. ماذا حصل؟

أدخلت إلى مركز اليوسف الإستشفائي في حلبا - عكار، عائلة كاملة إثر إصابة أفرادها بحالة تسمم نتيجة تناولهم اللحوم من إحدى الملاحم في المدينة.

ووصفت الحالة الصحية للمرضى بالمستقرة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24" في الشمال.