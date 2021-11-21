لبنان

فياض يضع إكليلاً من الزهر على ضريح الرئيس حبيب أبي شهلا

Lebanon 24
21-11-2021 | 08:07
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وضع وزير الطاقة والمياة وليد فياض إكليلاً من الزهر بإسم الرؤساء الثلاثة على ضريح رجل الاستقلال الرئيس حبيب أبي شهلا ، لمناسبة الذكرى الـ78 للإستقلال، وذلك في مدافن مار الياس بطينا، في وطى المصيطبة.
 
 
 
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