فياض يضع إكليلاً من الزهر على ضريح الرئيس حبيب أبي شهلا

وضع وزير الطاقة والمياة وليد فياض إكليلاً من الزهر بإسم الرؤساء الثلاثة على ضريح رجل الاستقلال الرئيس حبيب أبي شهلا ، لمناسبة الذكرى الـ78 للإستقلال، وذلك في مدافن مار الياس بطينا، في وطى المصيطبة.