المولوي: لبنان وطن نهائي لجميع أبنائه

بمناسبة الذكرى الـ78 للاستقلال، غرد وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي عبر "تويتر" قائلاً: "لبنان وطن سيد حر مستقل، وطن نهائي لجميع أبنائه، واحد أرضاً وشعباً ومؤسسات. لبنان عربي الهوية والانتماء".