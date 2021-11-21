لبنان

المولوي: لبنان وطن نهائي لجميع أبنائه

Lebanon 24
21-11-2021 | 08:08
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بمناسبة الذكرى الـ78 للاستقلال، غرد وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي عبر "تويتر" قائلاً: "لبنان وطن سيد حر مستقل، وطن نهائي لجميع أبنائه، واحد أرضاً وشعباً ومؤسسات. لبنان عربي الهوية والانتماء".
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