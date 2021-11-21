اقفال صناديق الاقتراع لانتخابات الدورة الأولى لنقابة المحامين.. والدورة الثانية تحدد هوية النقيب الجديد

بدأت عملية فرز الأصوات لدورة العضوية في انتخابات المحامين في بيروت بعد انتهاء التصويت، وذلك ضمن الدورة الاولى من الانتخابات، حيث أعلن النقيب ملحم خلف عن إقفال صناديق الأقلام في نقابة المحامين تمهيدًا لإعلان النتائج.

يلي ذلك بدء الدورة الثانية التي تنطلق خلال دقائق، تحدد فيها هوية نقيب المحامين الجديد.



الى ذلك سُجلت بلبلة على خلفية عدم تصويت بعض المحامين رغم حصولهم على البطاقة الممغنطة ومشاورات بعد اعتراض عدد من المرشحين.

الأعضاء الـ 9 الذين فازوا في إنتخابات نقابة محامي بيروت وفاز كل من عماد مرتينوس، ناضر كسبار، ايلي بازرلي، عبده لحود، اسكندر نجار، فادي المصري، مروان جبر، وجيه مسعد، مايا الزغريني بعضوية نقابة المحامين في بيروت. وجاءت الأصوات على الشكل التالي:



فوز الأعضاء: عماد مرتينوس ١٨٩١

ناضر كسبار ١٨٨٨

ايلي بازرلي ١٨٣٩

عبده لحود ١٥٣٩

اسكندر نجار ١٤٨٦

فادي المصري ١٣٤١

مروان جبر ١٢٧٤

وجيه مسعد ١٢٣١

مايا الزغريني ١١٥٦.

نقابة المحامين- بيروت

وفي الدورة الثانية، يتم انتخاب النقيب من المرشحين الفائزين لعضوية المجلس او من الاعضاء الذين لم تنته ولايتهم بعد. وسُجل انسحاب المرشح الكسندر نجار من المنافسة على منصب نقيب المحامين.



وفي المحور الثالث، يتم انتخاب لجنة صندوق التعاقد المؤلف من خمسة مقاعد.



ويتنافس على المقاعد التسعة لعضوية مجلس النقابة 38 مرشحا، بعدما أعلنت المحامية زينة صعب عزوفها عن الترشح.





والمرشحون للعضوية، هم: عماد مرتينوس، الياس الترك، عبده لحود، أرليت بجاني، سعيد علامك، مهى زراقط، سهى اسماعيل، اسكندر نجار، مروان جبر، جهاد مطانيوس عبد الله، رمزي هيكل، جيلبير ابي عبود، ميشال عيد، بيار حداد، علي مشيمش، جورج يزبك، فادي المصري، مايا الزغريني، وجيه مسعد، ميشال حداد، ماهر صباغ، هداب ذبيان، شادي راشد، فادي بركات، مطانيوس عيد، شوقي شريم، اسعد عطايا، رفيق حاج، حسين صالح، ميسم يونس، ناضر كسبار، الياس بازرلي، زاهر عازوري، نديم حمادة، فاروق حمود، جاد طعمة، موسى خوري، حسنين مراد.



المرشحون لمنصب النقيب

اما المرشحون على منصب النقيب 9، فهم: عبده لحود، اسكندر نجار، رمزي هيكل، ميشال عيد، وجيه مسعد، فادي بركات، مطانيوس عيد، ناضر كسبار وموسى خوري.



كما يتنافس على عضوية لجنة صندوق التقاعد 10 مرشحين على 5 مقاعد، والمرشحون هم: ميلاد حكيم، بشارة عماطوري، سعد رنو، فؤاد مطر،. سمير شبلي، طوني حوراني، سعاد شعيب، عادل قانصوه، يوسف الخطيب وعلي فواز.

انتخابات طرابلس

انتهت الدورة الاولى لانتخاب اربعة اعضاء لمجلس نقابة المحامين في طرابلس (اثنان من الطائفة المسيحية واثنان من الطائفة الاسلامية)، وجاءت النتيجة على الشكل التالي:

ماري تراز القوال 675 - مروان جودت ضاهر 496 - محمود علي هرموش 385 - بطرس فضول 372 صوتا.



وستنطلق المرحلة الثانية لانتخاب نقيب جديد للنقابة عند الساعة الرابعة، وستنحصر المعركة بين القوال وفضول نظرا لان مركز النقيب هو من حصة الطائفة المسيحية بحسب العرف المتبع في النقابة.