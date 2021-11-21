بلدية طرابلس وضعت اكليلا على ضريح عبد الحميد كرامي وآخر على شهداء المدينة بالاستقلال

وضع رئيس بلدية طرابلس الدكتور رياض يمق، بحضور النائب فيصل كرامي وشخصيات، إكليلا من الزهر على ضريح رجل الاستقلال عبد الحميد كرامي في مقبرة باب الرمل في المدينة.وبعد تلاوة الفاتحة عن روح كرامي الطاهرة، توجه يمق الى النصب التذكاري لشهداء طرابلس من الطلاب، الذين سقطوا برصاص الانتداب الفرنسي وتحت جنازير دباباته في ساحة السلطي قبيل الاستقلال بأيام، حيث وضع إكليلا من الزهر على النصب وقرأ الفاتحة مع الحضور.يمقوقدم يمق التهنئة لكل اللبنانيين وخاصة الطرابلسيين، ورأى ان "الاستقلال اليوم يكاد ان يكون منقوصا لتعدد الازمات واشتداد الضائقة الاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها الوطن ويرزح تحت وطأتها المواطن".واستذكر "رجالات الاستقلال ونضال أهالي طرابلس، مدينة العيش المشترك والوطنية، وتضحيات شبابها وقياداتهاالذين نفتخر ونعتز بهم، بدءا من رجل الاستقلال الرئيس عبد الحميد كرامي، وصولا الى استشهاد 14 شابا من خيرة شباب طرابلس، سقطوا في 13 تشرين الثاني في مواجهة دبابات الإحتلال الفرنسي عام 1943، وقامت البلدية بإحياء ذكراهم من خلال أنشاء هذا النصب التذكاري على بوابة مقبرة الشهداء، بجوار جامع طينال في باب الرمل، عرفانا لفضلهم وتخليدا لذكراهم".ودعا يمق الى "الحفاظ على دم الشهداء الذين انجزوا الاستقلال وضحوا في سبيل الوطن، خاصة في هذه الايام الحرجة التي يتولى المسؤولية فيها زعماء ضيعوا بجشعهم حقوق الناس والوطن، ويكادون يضيعون الإستقلال"، آملا أن "تتضافر الجهود للنهوض بالوطن وعودة الانتظام الى الدورة الاقتصادية رحمة بالمواطنين الفقراء وحماية للبنان من الانهيار".