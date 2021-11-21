منسق تيار العزم في عكار: عسى ان يحل العيد المقبل وقد استقل اللبنانيون عن كل ما ينغص حياتهم

رأى منسق عام "تيار العزم" في عكار الدكتور هيثم عز الدين، في بيان، ان "يوم الاستقلال مناسبة وطنية جامعة، يلتف حولها اللبنانيون ويستلهمون منها معاني التضحية والوفاء للوطن، ولكن المعاني الحقيقية لهذا العيد تبدو غائبة في ظل انهيار البلاد على اكثر من مستوى، وغياب ابسط حقوق المواطن في العيش الكريم"، وقال: "رغم كل المآسي والتحديات، كل عام وانتم بخير وعسى ان يحل العيد المقبل وقد استقل اللبنانيون عن كل ما ينغص حياتهم".