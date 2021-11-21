86 شمعة من الحب.. لفيروز في عيدها

إنّها فيروز في عيدها، تحمل 86 شمعة من الحب. تحل اليوم 21 تشرين الثاني ذكرى ولادة من صنعت اسم لبنان بأمجاده وحفرت عميقاً في التاريخ للاجيال المقبلة، بإسم الوطن والحب والسلام، فكانت سفيرتنا الى النجوم، وتستحق عن جدارة.

لعلّ أكثر ما يميز السيدة فيروز، عندما نسأل عن السر الذي تحمله وتلك المحبة الجارفة على امتداد لبنان والوطن العربي، أنها تشبه كل واحد منّا بأسلوب. هي حقاً جارة القمر، وكل ما نحتاجه لنتفق على تاريخ لعيد يجمع اللبنانيين، بدون تفرقة، هو صوت فيروز بخلطته السحرية الذهبية، الذي أذهل العالم وإنفرد بمكان خارج أطر المقارنة. فتبقى فيروز التي لا نجد الكلام للتعبير عنها، تماما كما قال عنها الشاعر والكاتب الراحل أنسي الحاج: "في حياتنا لا مكان لفيروز، كلّ المكان هو لفيروز وحدها".

تاريخ كبير من الفن الاصيل والمعاصر، وتبقى فيروز التي نعشقها اليوم وغداً. السيدة التي حفظت نهج الاخوين الرحباني، والتي شكلت الى جانب اخرين كُثر بوابة عبور الى العالم باصوات فنية واعمال مسرحية وغنائية مبدعة لا تُحصى.

هي وحدها الحكاية وأصل الحكاية، ابنة الشوف والجبل وبعلبك وبيروت والجنوب، ابنة بيروت وحاراتها، ابنة فلسطين والعالم العربي، هي الملجأ الى الهدوء في زمن الصخب. وفي تاريخ ميلادها الف تحية الى كل شمعة أنارتنا نحنا. فشكرا فيروز.