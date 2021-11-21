لبنان

حالتا اغماء بين عناصر الدفاع المدني أثناء إخمادهم حريقا في حارة صيدا

Lebanon 24
21-11-2021 | 10:07
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أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" أن عنصرين من الدفاع المدني أصيبا بحالة اغماء اثناء إخمادهما حريقا داخل مستودع للصابون والزيت على جادة  الشماع في حارة صيدا. وقد تم اسعافهما على الفور من قبل عناصر الجمعية الطبية الاسلامية.
المصدر: الوكالة الوطنية
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الدفاع المدني

صيدا

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