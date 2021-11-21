حالتا اغماء بين عناصر الدفاع المدني أثناء إخمادهم حريقا في حارة صيدا

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" أن عنصرين من الدفاع المدني أصيبا بحالة اغماء اثناء إخمادهما حريقا داخل مستودع للصابون والزيت على جادة الشماع في حارة صيدا. وقد تم اسعافهما على الفور من قبل عناصر الجمعية الطبية الاسلامية.