مستشفى رفيق الحريري: 11 حالة حرجة بكورونا

أعلن مستشفى رفيق الحريري الجامعي، في تقريره اليومي عن آخر مستجدات فيروس كورونا، وجود 11 حالة حرجة لديه وحالة وفاة واحدة.وجاء في التقرير:- عدد اللقاحات التي أجريت في مركز لقاح كوفيد 19: Pfizer (42) وAstraZeneca (534)- عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 125- عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 26- عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة المنصرمة: 8- عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 1- مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 1402- عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 1- عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 11- حالات وفاة: 1