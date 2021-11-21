لبنان

حزب الله: عملية ابو شخيدم البطولية في القدس رد طبيعي على جرائم الاحتلال

Lebanon 24
21-11-2021 | 10:17
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 أشاد "حزب الله"، في بيان، بـ"العملية البطولية التي نفذها الشيخ المجاهد فادي ابو شخيدم في القدس المحتلة صباح اليوم"، وتقدم ب"آيات التبريك الى الاخوة المجاهدين في حركة المقاومة الاسلامية حماس وفصائل المقاومة وشعبنا الفلسطيني الأبي بهذه العملية الجريئة".
 
وأكد ان "هذه العملية هي رد طبيعي على جرائم الاحتلال المتمادية بحق الشعب الفلسطيني من عمليات قتل واعتقال وتدمير للبيوت وتجريف للمزروعات، وتبعث برسالة قوية لكيان العدو ان كل جرائمه وعملياته الارهابية لن تبقى من دون رد. وان هذه العملية وما سبقها وما سيليها من عمليات بطولية هي تأكيد عملي على حيوية الشعب الفلسطيني وعزيمته الراسخة على مواصلة الجهاد والمقاومة حتى تحرير الأرض والمقدسات ان شاء الله".
المصدر: الوكالة الوطنية
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