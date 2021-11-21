بوشكيان هنأ بالاستقلال: مدعوون كلبنانيين هنا وفي المهجر إلى المشاركة بورشة الإنقاذ

هنأ وزير الصناعة جورج بوشكيان اللبنانيين والجيش والقوى الأمنية والعسكرية بعيد الاستقلال "الذي يمر هذا العام بغصة وألم وخوف وقلق على المستقبل والمصير".وقال: "الاستقلال ليس ذكرى فقط. إنه عيد الأوطان، عيد الشرعية، عيد الحرية، عيد له معان كبيرة وراسخة ومتجذرة في قلب كل إنسان يتمتع بروح وطنية وشجاعة وتضحية ووفاء. لبنان الدولة والوطن والكيان، ستعود هيبته، ويرتفع شأنه، ويسترجع مكانته. في الاستقلال، لا مساومة ولا تراجع ولا تخل عن المبادئ والتربية الوطنية. بلدنا صغير وعلى الرغم من ذلك الطامعون فيه كثر والحاسدون منه أكثر. إننا مدعوون كلبنانيين هنا وفي المهجر، إلى المشاركة في ورشة الإنقاذ الوطني والبناء والاعمار، فيعود لبنان أفضل مما كان".