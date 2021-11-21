لبنان

بوشكيان هنأ بالاستقلال: مدعوون كلبنانيين هنا وفي المهجر إلى المشاركة بورشة الإنقاذ

Lebanon 24
21-11-2021 | 10:42
A-
A+
Doc-P-888692-637731131886911689.png
Doc-P-888692-637731131886911689.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
هنأ وزير الصناعة جورج بوشكيان اللبنانيين والجيش والقوى الأمنية والعسكرية بعيد الاستقلال "الذي يمر هذا العام بغصة وألم وخوف وقلق على المستقبل والمصير".
 
وقال: "الاستقلال ليس ذكرى فقط. إنه عيد الأوطان، عيد الشرعية، عيد الحرية، عيد له معان كبيرة وراسخة ومتجذرة في قلب كل إنسان يتمتع بروح وطنية وشجاعة وتضحية ووفاء. لبنان الدولة والوطن والكيان، ستعود هيبته، ويرتفع شأنه، ويسترجع مكانته. في الاستقلال، لا مساومة ولا تراجع ولا تخل عن المبادئ والتربية الوطنية. بلدنا صغير وعلى الرغم من ذلك الطامعون فيه كثر والحاسدون منه أكثر. إننا مدعوون كلبنانيين هنا وفي المهجر، إلى المشاركة في ورشة الإنقاذ الوطني والبناء والاعمار، فيعود لبنان أفضل مما كان".
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:00 | 2021-11-21
13:07 | 2021-11-21
13:13 | 2021-11-21
12:44 | 2021-11-21
13:50 | 2021-11-21
13:48 | 2021-11-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website