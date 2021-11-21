لبنان

السفارة البريطانية تقيم إحتفالاً لتخليد ذكرى شهداء دول الكومنولث

Lebanon 24
21-11-2021 | 10:56
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أقامت السفارة البريطانية في لبنان إحتفالاً لتخليد ذكرى شهداء دول الكومنولث الذين قضوا خلال الحربين العالميتين، وذلك في المدافن العسكرية في منطقة طريق الجديدة- بيروت تخلله وضع أكاليل من الزهر وذلك بحضور ممثل عن العماد قائد الجيش.
 
 
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