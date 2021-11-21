السفارة البريطانية تقيم إحتفالاً لتخليد ذكرى شهداء دول الكومنولث

أقامت السفارة البريطانية في لبنان إحتفالاً لتخليد ذكرى شهداء دول الكومنولث الذين قضوا خلال الحربين العالميتين، وذلك في المدافن العسكرية في منطقة طريق الجديدة- بيروت تخلله وضع أكاليل من الزهر وذلك بحضور ممثل عن العماد قائد الجيش.