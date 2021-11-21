لبنان

كسبار نقيباً للمحامين.. وهذا ما وعد به فور انتخابه

Lebanon 24
21-11-2021 | 11:19
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أعلن نقيب المحامين السابق ملحم خلف فوز المحامي ناضر كسبار بمنصب نقيب المحامين في بيروت، بمجموع 1530 صوتاً.

وعلى إثر اعلان النتائج، قال كسبار: "عملت وتعبت كثيراً وكنت أعلم أنكم لن تخذلوني، واليوم أثبتم أنكم أوفياء، وسيبقى بابا قلبي ومكتبي مفتوحين أمامكم جميعاً وسنتعاون سوياً على مدار يومي، المسيرة ستكمل، وسأهتم بالمحامي أولا، وبصحة المحامي وأتعابه ومعيشته وأمواله والمودعين وحصانة المحامي ولن نفرط بها، كرامته وحصانته خط أحمر، ولن نهمل الشؤون الوطنية، وسنتابعها بكل جدية وشفافية وشجاعة وحكمة".

وشدد على أن "الوقت للعمل وأتكل النقباء وأعطاء مجلس النقابة وكل المحامين، وسنتعاون مع جميع من يحبون التعاون، واليوم كان عرسا للديمقراطية، ولن نتدهل بالسياسة ونطلب منها الا تتدخل في شؤوننا، ولن نترك أي مظلوم وسيبقى حق الدفاع مقدسا".
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