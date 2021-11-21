16
o
بيروت
16
o
طرابلس
13
o
صور
16
o
جبيل
16
o
صيدا
16
o
جونية
12
o
النبطية
9
o
زحلة
8
o
بعلبك
15
o
بشري
16
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
كسبار نقيباً للمحامين.. وهذا ما وعد به فور انتخابه
Lebanon 24
21-11-2021
|
11:19
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن نقيب المحامين السابق ملحم خلف فوز المحامي ناضر كسبار بمنصب نقيب المحامين في بيروت، بمجموع 1530 صوتاً.
وعلى إثر اعلان النتائج، قال كسبار: "عملت وتعبت كثيراً وكنت أعلم أنكم لن تخذلوني، واليوم أثبتم أنكم أوفياء، وسيبقى بابا قلبي ومكتبي مفتوحين أمامكم جميعاً وسنتعاون سوياً على مدار يومي، المسيرة ستكمل، وسأهتم بالمحامي أولا، وبصحة المحامي وأتعابه ومعيشته وأمواله والمودعين وحصانة المحامي ولن نفرط بها، كرامته وحصانته خط أحمر، ولن نهمل الشؤون الوطنية، وسنتابعها بكل جدية وشفافية وشجاعة وحكمة".
وشدد على أن "الوقت للعمل وأتكل النقباء وأعطاء مجلس النقابة وكل المحامين، وسنتعاون مع جميع من يحبون التعاون، واليوم كان عرسا للديمقراطية، ولن نتدهل بالسياسة ونطلب منها الا تتدخل في شؤوننا، ولن نترك أي مظلوم وسيبقى حق الدفاع مقدسا".
تابع
الأكثر قراءة
هذه الأبراج هي الأكثر عصبية.. لا تقوموا بإغضابها!
Lebanon 24
هذه الأبراج هي الأكثر عصبية.. لا تقوموا بإغضابها!
00:30 | 2021-11-21
21/11/2021 12:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سعر "جبنة الحلّوم" في لبنان يتخطى المعقول.. إليكم ثمنها
Lebanon 24
سعر "جبنة الحلّوم" في لبنان يتخطى المعقول.. إليكم ثمنها
05:33 | 2021-11-21
21/11/2021 05:33:48
Lebanon 24
Lebanon 24
أزمة دولية قد تنشأ بسبب لبنان.. مسؤولة إيطاليّة تدق ناقوس الخطر
Lebanon 24
أزمة دولية قد تنشأ بسبب لبنان.. مسؤولة إيطاليّة تدق ناقوس الخطر
02:41 | 2021-11-21
21/11/2021 02:41:55
Lebanon 24
Lebanon 24
خطوات تدرّ الدولار إلى لبنان.. هكذا ستنتعش أوضاع المواطنين
Lebanon 24
خطوات تدرّ الدولار إلى لبنان.. هكذا ستنتعش أوضاع المواطنين
12:00 | 2021-11-21
21/11/2021 12:00:20
Lebanon 24
Lebanon 24
أهم حدث فلكي سار سيغير مصير الابراج لمدة 30 يوما.. من سينعم بالمال؟
Lebanon 24
أهم حدث فلكي سار سيغير مصير الابراج لمدة 30 يوما.. من سينعم بالمال؟
09:15 | 2021-11-21
21/11/2021 09:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
17:27 | 2021-11-21
وفد عراقي في بيروت للتحقيق في الشهادات المزوّرة
17:22 | 2021-11-21
رسائل خارجية لبيروت: 3 شروط لحل الأزمة مع الخليج
17:00 | 2021-11-21
اتصالات لعون مع "حزب الله" لتليين موقفه
16:12 | 2021-11-21
كرامي: مبروك للنقيبة القوال وشكراً لكل الرفاق في تيار الكرامة
15:12 | 2021-11-21
وزير الصحة: الأدوية ستعطى بالمجان للمواطن.. وهذا ما قاله عن البطاقة الدوائية
15:10 | 2021-11-21
عراجي: هذا ما تم الاتفاق عليه مع الرئيس ميقاتي لدعم الدواء
فيديو
محامية الإعلامية اللبنانية تفجر مفاجأة جديدة.. لهذا السبب طلقها مصطفى فهمي (فيديو)
Lebanon 24
محامية الإعلامية اللبنانية تفجر مفاجأة جديدة.. لهذا السبب طلقها مصطفى فهمي (فيديو)
08:00 | 2021-11-21
22/11/2021 00:37:29
Lebanon 24
Lebanon 24
مركبة "سيغنس" غير المأهولة تنفصل عن محطة الفضاء الدولية (فيديو)
Lebanon 24
مركبة "سيغنس" غير المأهولة تنفصل عن محطة الفضاء الدولية (فيديو)
08:00 | 2021-11-21
22/11/2021 00:37:29
Lebanon 24
Lebanon 24
"ناسا" ترسل مركبة فضائية لتصطدم بكويكب
Lebanon 24
"ناسا" ترسل مركبة فضائية لتصطدم بكويكب
05:00 | 2021-11-21
22/11/2021 00:37:29
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact