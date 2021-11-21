بوحبيب يواصل زياراته في روسيا.. وهذا ما دعا إليه

يواصل وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب زيارته الى روسيا التي كان وصلها يوم أمس.

وأقام المعتمد البطريركي لكنيسة انطاكيا وسائر المشرق في موسكو المطران نيفون صيقلي لقاء وغداء على شرف الوزير بوحبيب، بحضور سفير لبنان لدى روسيا الاتحادية شوقي بو نصار والنائب السابق امل بو زيد وسفراء فرنسا، اليونان، العراق، الاردن، سوريا، تونس، قبرص، بلغاريا وليتوانيا والقائم باعمال الجزائر، المانيا، سنغافورة والولايات المتحدة الاميركية، وممثل عن الكنيسة الارثوذكسية الروسية، ومستشار الرئيس سعد الحريري الدكتور جورج شعبان.

والقى المطران صيقلي كلمة ترحيبية تمنى فيها الخير والازدهار للبنان وزيارة عمل ناجحة، في حين شكر الوزير بو حبيب صاحب الدعوة والحضور على حسن الاستقبال ومحبتهم للبنان داعيا كافة الدول المحبة، لا سيما التي شاركت في هذا اللقاء الى الوقوف الى جانب لبنان ومساعدته للقيام من كبوته.