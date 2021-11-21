لبنان

بوحبيب يواصل زياراته في روسيا.. وهذا ما دعا إليه

Lebanon 24
21-11-2021 | 11:23
A-
A+
Doc-P-888711-637731173953087315.jpg
Doc-P-888711-637731173953087315.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يواصل وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب زيارته الى روسيا التي كان وصلها  يوم أمس.
وأقام المعتمد البطريركي لكنيسة انطاكيا وسائر المشرق في موسكو المطران نيفون صيقلي لقاء وغداء على شرف الوزير بوحبيب، بحضور سفير لبنان لدى روسيا الاتحادية شوقي بو نصار والنائب السابق امل بو زيد وسفراء فرنسا، اليونان، العراق، الاردن، سوريا، تونس، قبرص، بلغاريا وليتوانيا والقائم باعمال الجزائر، المانيا، سنغافورة والولايات المتحدة الاميركية، وممثل عن الكنيسة الارثوذكسية الروسية، ومستشار الرئيس سعد الحريري الدكتور جورج شعبان. 
 
والقى المطران صيقلي كلمة ترحيبية تمنى فيها الخير والازدهار للبنان وزيارة عمل ناجحة، في حين شكر الوزير بو حبيب صاحب الدعوة والحضور على حسن الاستقبال ومحبتهم للبنان داعيا كافة الدول المحبة، لا سيما التي شاركت في هذا اللقاء الى الوقوف الى جانب لبنان ومساعدته للقيام من كبوته.
 
 
 
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:27 | 2021-11-21
17:22 | 2021-11-21
17:00 | 2021-11-21
16:12 | 2021-11-21
15:12 | 2021-11-21
15:10 | 2021-11-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website