لبنان

وديع الخازن: نأمل أن تعود الحكومة لتجتمع بعد عيد الاستقلال

Lebanon 24
21-11-2021 | 12:17
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أبرق عميد المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن إلى كل من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، رئيس مجلس النواب نبيه بري، رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، وزير الدفاع الوطني موريس سليم وقائد الجيش العماد جوزف عون، مهنئا بحلول عيد الاستقلال.
 
وأمل الخازن "أن تعود الحكومة لتجتمع بعد عيد الاستقلال لتكون انطلاقة لمرحلة جديدة يستعيد فيها لبنان هيبته في الداخل، ورصيده الدولي في المحافل المؤثرة لصالح قضاياه، وما أحرجها في هذه المرحلة الدقيقة والفاصلة من مصيره".
 
 
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