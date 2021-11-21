ندوة المُحامين في "الكتائب": انتخابات النقابة أسفرت عن انتصار كبير لمرشحي الحزب

"بعد نهار انتخابي طويل اثبتت فيه مرة جديدة نقابة المحامين مركزها كأم للديمقراطية والنزاهة والتجدد، أسفرت النتائج عن انتصار كبير لمرشحي حزب الكتائب فادي مصري وميلاد الحكيم والمرشحين المدعومين منه ومن جبهة المعارضة اللبنانية وهم عماد مارتينوس والكسندر نجار ويوسف الخطيب، بحيث أتت النتائج لتظهر مدى صوابية خيار الحزب وحلفائه.كما ترك الحزب حرية التصويت لمناصريه لمعركة النقيب في الدورة الثانية بعد انسحاب مرشحه لهذا المنصب الأستاذ ألكسندر نجار".