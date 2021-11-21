لبنان

بيان من وزير التربية بشأن عطلة الاستقلال.. هذا ما جاء فيه

Lebanon 24
21-11-2021 | 12:38
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تقدّم وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي من الأسرة التربوية مؤسسات وأفراداً بالتهنئة بعيد الاستقلال، متمنياً لهم وللبنان أياماً أفضل، وسنة دراسية واعدة على الرغم من كل الصعوبات والحاجات.
 
وذكّر الحلبي في بيان الجميع بأن يوم غد الإثنين هو يوم عطلة رسمية تقفل في خلالها المؤسسات التربوية والمهنية والجامعية، التزامًا بمذكرة رئيس مجلس الوزراء رقم 23/2021، القاضية بإقفال كل الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات.
ودعا المديرين إلى تلاوة رسالة الوزير صباح الثلاثاء في 23 الجاري، وتنظيم أنشطة تربوية وكشفية تشرح معاني عيدي العلم والإستقلال، وتعزز الروح الوطنية وخدمة المجتمع.
 
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