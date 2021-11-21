معاناة موظفين في لبنان.. هذا ما يحصل يومياً

تشهدُ مكاتب تابعة للجامعة اللبنانية انقطاعاً للكهرباء بشكل مستمر، الأمر الذي يدفع بالمواطنين لاستخدام الدرج للوصول إلى الطوابق العليا ضمن المباني التي تقع فيها مكاتبهم.

كذلك، فإن انقطاع التيار الكهربائي وتقنين اشتراك المولدات ساهم في تسيير الكثير من الأعمال الإدارية بشكل يدوي باعتبار أن أجهزة الكمبيوتر لا تعمل من دون كهرباء.