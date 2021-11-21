هذه التلفزيونات...لم تنقل رسالة عون

جرت العادة أن تنقل مختلف المؤسسات التلفزيونية والإذاعية رسالة رئيس الجمهورية عشية الذكرى السنوية للاستقلال.

لكن وفي الذكرى الـ78 للاستقلال بدا لافتا عدم نقل الكلمة مباشرة عبر المؤسسة اللبنانية للارسال LBCI والجديد ، في حين نقل كل من تلفزيون لبنان والـOTV والـ MTV والـ NBN والمنار كلمة الرئيس ميشال عون.ولاحقا بثت الـLBCI مقاطع من الكلمة.