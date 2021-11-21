لبنان

ابو فاعور: الحريري حليف استراتيجي

Lebanon 24
21-11-2021 | 15:02
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أكد النائب وائل ابو فاعور أن تيار المستقبل هو الحليف الاستراتيجي للحزب التقدمي الاشتراكي وفي حال قرر خوض الانتخابات سنكون معه في خندق واحد والتحالف معه هو الاقرب لنا، مشدداً على ان الحريري مدرك لدوره الوطني وعودته إلى لبنان قريبة ونأمل أن يلعب تيار المستقبل دوره في التوازن والإعتدال الوطني
ابو فاعور وفي حديث عبر "الجديد" قال: عدم إجراء الانتخابات النيابية ذريعة لعدم حصول إنتخابات رئاسية والرئيس ميشال عون صار أب التمرد وأب الانتخابات والهدف تطيير الانتخابات وبقاؤه في قصر بعبدا، مشدداً على ان التمديد لمجلس النواب ولرئيس الجمهورية مرفوض وقد نتخذ خيارات جذرية، ومعتبراً أن التيار الوطني الحر يدشن مرحلة الانقلاب على الانتخابات النيابية وهو يتوقع الهزيمة ولا يريد إجراء الانتخابات.
وقال ابو فاعور: جنبلاط يدعو حزب الله لحوار وطني لأنه حريص على السلم الأهلي، خصوصاً وان لبنان لم يستطع بعد تحمل تبعات سياسات الحزب الخارجية 
 
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