لبنان

عراجي: هذا ما تم الاتفاق عليه مع الرئيس ميقاتي لدعم الدواء

Lebanon 24
21-11-2021 | 15:10
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اعتبر النائب عاصم عراجي أنه لو كان مكان وزير الصحة لما كان ليقبل بالموازنة التي خصّصها حاكم المركزي لدعم الدواء، مشيراً الى انه طرح على رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ان يكون دعم الدواء في لبنان بـ50 مليون دولار بدلا من الـ35 مليونا التي خصصت لدعم الدواء.. اذ ان المركزي كان في السابق يدعم الدواء شهريا بـ120 مليون دولار ومسؤولية الدولة تأمين الاموال.
عراجي وفي حديث عبر الـLBCI قال: اخذت موافقة ميقاتي للتقدم باقتراح قانون للحصول على سلفة خزينة بما يعادل 10 ملايين دولار شهرية اضافية للموازنة التي كرسها المركزي لدعم الدواء، مؤكداً العمل على الاقتراح.
 
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