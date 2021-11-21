لبنان

كرامي: مبروك للنقيبة القوال وشكراً لكل الرفاق في تيار الكرامة

Lebanon 24
21-11-2021 | 16:12
A-
A+
Doc-P-888779-637731302030557250.jpg
Doc-P-888779-637731302030557250.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
هنأ رئيس تيار الكرامة النائب فيصل عمر كرامي نقيبة المحامين ماري تيريز القوال، بعد فوزها بانتخابات نقابة محامي طرابلس والشمال، بالقول: "مبروك للنقيبة ماري تيريز القوال، ومبروك لتيار المردة، وشكرا للرفاق في قطاع المحامين في تيار الكرامة الذين التزموا بالتحالف وصاروا شركاء في هذا الفوز".
 
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:27 | 2021-11-21
17:22 | 2021-11-21
17:00 | 2021-11-21
15:12 | 2021-11-21
15:10 | 2021-11-21
15:02 | 2021-11-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website