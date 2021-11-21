كرامي: مبروك للنقيبة القوال وشكراً لكل الرفاق في تيار الكرامة

هنأ رئيس تيار الكرامة النائب فيصل عمر كرامي نقيبة المحامين ماري تيريز القوال، بعد فوزها بانتخابات نقابة محامي طرابلس والشمال، بالقول: "مبروك للنقيبة ماري تيريز القوال، ومبروك لتيار المردة، وشكرا للرفاق في قطاع المحامين في تيار الكرامة الذين التزموا بالتحالف وصاروا شركاء في هذا الفوز".