وزير الصحة: الأدوية ستعطى بالمجان للمواطن.. وهذا ما قاله عن البطاقة الدوائية

أكد وزير الصحة فراس الابيض أن لدى الوزارة حلول للاشخاص غير القادرين على شراء ادوية الامراض المزمنة اذ ان مراكز الرعاية الصحية الاولية تؤمن 90 نوعا من الادوية للامراض المزمنة بالمجان، مشدداً على انه مع رفع الدعم الجزئي الدواء سيعود ليكون متوفّرا في الصيدليات.وقال الابيض في حديث عبر الـLBCI: نتجه الى تغطية صحيّة شاملة نعطي فيها الادوية للمواطن بالمجان.. ولكن المشكلة دوما في التمويل، مشيرا الى ان البطاقة الدوائية ستسمح لنا بمنع التهريب ومراقبة التوزيع وعملية الtracking اساسية.وتابع: مرضى السرطان ليس لديهم وقت.. وكنا نستطيع ان نستمرّ بشدّ الحبال مع المركزي 4 اشهر اخرى ولكن هناك مرضى لا يمتلكون ترف الوقت وهم من كانوا يدفعون الثمن.وكشف انه عندما استلم وزارة الصحة مستودعات الكرنتينا كانت فارغة من الادوية وكان قد مرّ 4 أشهر على عدم دخول اي دواء الى لبنان بعد الخلاف بين المصرف المركزي ومستوردي الادوية مما خلق فراغا في سوق الادوية.وشدد ابيض على ان لم يتبق من الموازنة ما يسمح بدعم ادوية الامراض المزمنة بالكامل فلجأنا الى رفع جزء من الدعم وليس رفع دعم كاملا.