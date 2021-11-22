لبنان

بعاصيري يحذر: عدم امتثال المصارف لقرار العقوبات الأميركية يعرضها للخطر

Lebanon 24
22-11-2021 | 16:43
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قال النائب السابق لحاكم مصرف لبنان محمد بعاصيري إن "دور المصرف المركزي هو الحفاظ على القطاع المصرفي".
وفي حديث عبر قناة "الجديد"، أكد بعاصيري أنّ "عدم إمتثال المصارف لقرار العقوبات الأميركية على شخصيات لبنانية يعرضها للمخاطر، مثلاً كتوقف المصارف المراسلة التعامل مع المصارف المحلية".
وشدّد بعاصيري على ضرورة التزام المصارف بالقوانين الأميركية، موضحاً أن "واشنطن ليست بحاجة إلى معلومات من هيئة التحقيق الخاصة حول الأشخاص المفروضة عليهم العقوبات"، وقال: "أميركا دولة عظمى ولديها القدرة على الوصول إليها، لكن الأمر ليس سهلاً".
وأعرب بعاصيري عن خشيته على القطاع المصرفي من قبل المصارف الأميركية المراسلة، وقال: "على المصارف أن تأخذ حذرها بشكل كبير وأن تتخذ قرارات إستباقية لكشف العمليات التي تضرب المصارف، والتي تتعلق بالفساد".
 
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