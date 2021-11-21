لبنان

رسائل خارجية لبيروت: 3 شروط لحل الأزمة مع الخليج

Lebanon 24
21-11-2021 | 17:22
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في وقت يسعى لبنان الى دور عربي أو أجنبي لنزع فتيل الأزمة مع الدول الخليجية الأربع، فإنه واستناداً إلى معلومات "السياسة" الكويتية، تلقّى المسؤولون اللبنانيون رسائل عبر القنوات الديبلوماسية، في الأيام القليلة الماضية مفادها ان مفتاح حل هذه الأزمة، لبناني داخلي بالدرجة الأولى، في ظل عدم استعداد خارجي للتوسط في هذا الملف، وأن هناك إجماعاً على أن استقالة وزير الإعلام جورج قرداحي المتسبب بالأزمة، ومن ثم اعتذار الحكومة اللبنانية، الطريق الصحيح، لعودة الأمور إلى نصابها، توازياً مع جهود لبنانية يجب أن تبذل، لإبعاد "حزب الله" عن القرار الوطني.
المصدر: السياسىة الكويتية
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