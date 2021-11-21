وفد عراقي في بيروت للتحقيق في الشهادات المزوّرة

بعد تفاعل ملف الشهادات العراقية المزورة من جامعات لبنانية، علمت "السياسة" الكويتية أن "وفداً عراقياً سيزور بيروت، للبحث مع المسؤولين اللبنانيين في تداعيات هذا الملف، في سياق التحقيقات التي تجريها بغداد وبيروت، لكشف الملابسات، وتوقيف المتورطين، واتخاذ الإجراءات المطلوبة".

(السياسة الكويتية)