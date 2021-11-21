لبنان

توقيف سارق كابلات كهربائية في أميون

Lebanon 24
21-11-2021 | 17:53
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تمكنت شرطة بلدية أميون مساءً من توقيف المدعو "خ. ز" بعد الاشتباه به داخل البلدة. وقد عثروا بحوزته على كابلات كهربائية مسروقة حيث تم تسليمه للأجهزة الأمنيّة المختصّة.
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