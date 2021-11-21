توقيف سارق كابلات كهربائية في أميون

تمكنت شرطة بلدية أميون مساءً من توقيف المدعو "خ. ز" بعد الاشتباه به داخل البلدة. وقد عثروا بحوزته على كابلات كهربائية مسروقة حيث تم تسليمه للأجهزة الأمنيّة المختصّة.