توقيف أحد أفراد عصابة التهريب عبر البحر في القلمون

تمكّنت دورية من مخابرات الجيش مساء امس من إلقاء القبض على المدعو "م.ا" في الميناء لتورّطه بعمليات تهريب اشخاص عبر البحر في منطقة القلمون .وقد جاءت عملية التوقيف اثر تحقيقات اجرتها القوى الامنية أدت لكشف اسماء المتورّطين بعملية التهريب التي تم رصدها وضبطها والتي تبين فيها محاولة تهريب ٩١ شخصاً من لبنانيين وسوريين وفلسطينين من بينهم اطفال ونساء وذلك عبر البحر بطريقة غير شرعية منذ يومين.وتستمرّ التحقيقات وعمليات ملاحقة باقي المتورطين في عملية التهريب.