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لبنان
نتائج انتخابات نقابتي المحامين: مفاجأة في بيروت وحلف عريض في طرابلس بمواجهة" التيار والقوات"
Lebanon 24
21-11-2021
|
23:02
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شكلت انتخابات نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس مساحة تنفس ديموقراطية انجز فيها هذا الجسم النقابي الاستحقاقين من دون عثرات بصرف النظر عن تقويم النتائج التي انتهى اليها .
وحملت المحامي ناضر كسبار الى منصب النقيب الجديد لمحامي بيروت خلفا للنقيب السابق ملحم خلف في معركة تنافس فيها أربعة مرشحين واتسمت بحماوة على منصب النقيب وهم : ناضر كسبار الكسندر نجار عبده لحود ووجيه مسعد. وكتبت " النهار": سجلت مفاجأة في العملية الانتخابية اذ انسحب نجار فجأة بعد بدء التصويت وليس قبله بما افقد المرشح لحود المدعوم من "القوات اللبنانية" امكانا كبيرا للفوز ، ونال كسبار تأييد مجموعة من الأحزاب الأخرى مما قطع الطريق على فوز لحود ووفر الفوز لكسبار وبذلك تعود المعادلة داخل النقابة الى التمثيل الحزبي . وفاز كسبار بعد حصوله على 1530 صوتا مسجلا بذلك نسبة 45% من الاصوات، فيما حل المحامي عبده لحود ثانياً بنيله 1035 صوتا واسكندر نجار ثالثا بحيازته 599 صوتا .
اما في انتخابات نقابة طرابلس والشمال فبرز تطور مهم وذا دلالات بوصول امرأة للمرة الأولى الى منصب النقيب وفازت في الانتخابات بمنصب النقيب مرشحة تيار "المردة " ماري تيريز القوال .
وكتبت" الاخبار": يعود فوز القوّال إلى أسباب عدّة، أبرزها سببان: الأول أنّ كثيرين يشهدون لها بـ«مناقبيتها وحكمتها وعلاقاتها الإيجابية مع جميع القوى منذ زمن الاختلاف السياسي وحتى اليوم»، والثاني تماسك الحلف السياسي والنقابي الذي دعمها، بدءاً من تيار المردة المحسوبة عليه، مروراً بتيار المستقبل وتيار الكرامة والجماعة الإسلامية والمؤتمر الشعبي وغيرهم، ونقباء سابقين وشريحة واسعة من المحامين.ولم يكن خافياً أن منافسي القوّال وداعميهم أرادوا استهداف المرجعية السياسية التي تمثلها، وهي رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، خصوصاً من قبل خصومه الرئيسين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية، إلا أن انقسام الطرفين على بعضهما، وخلافاتهما العميقة والمستحكمة فوتت عليهما هذه الفرصة، مقابل تماسك الحلف العريض الذي دعم القوّال وما تمثله سياسياً".
اضافت الاخبار "لكن فوز القوّال لا يعني أن دربها سيكون مفروشاً بالورود، إذ تواجه «نقابة المحامين في طرابلس» مشاكل واسعة، أبرزها تراجع عمل المحامين في الآونة الاخيرة، الذين بات قسم كبير منهم يعاني من ضائقة اقتصادية كبيرة، وتجميد المصارف أموال النقابة التي تناهز 4 ملايين دولار، وعدم قبول شركات التأمين تجديد عقدها مع النقابة نتيجة انهيار سعر الليرة اللبنانية، واشتراطها على المحامين الدفع مسبقاً وبالدولار الأميركي، ما جعل المحامين يقفون أمام خطر فقدانهم امتيازاً صحياً كبيراً، كان يُشكّل لهم ضمانة في هذا المجال".
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