"غوغل" يحتفل بإستقلال لبنان على طريقته (صورة)

قررت شركة "غوغل" الاحتفال بإستقلال لبنان الـ 78 لعيد على طريقتها، فوضعت علم لبنان يرفرف على صفحتها الرئيسية المُخصّصة للبحث، كما حولت تصميم اسمها ليتناسب مع لون علم لبنان الاحمر والابيض والاخضر.