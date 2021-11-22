ميقاتي بذكرى الاستقلال: عسى أن تحمل الايام المقبلة ما يصبو اليه شعبنا

قال رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي عبر "تويتر ": "ليس الاستقلال مجرد ذكرى سنوية نحتفل بها، بل هي فعل إيمان مستمر بلبنان وعمل دؤوب لتحقيق تطلعات اللبنانيين وآمالهم. فعسى أن تحمل الايام المقبلة ما يصبو اليه شعبنا بتعاون صادق بين جميع المعنيين، فيكون للاستقلال معناه الشامل.كل عيد استقلال وأنتم بخير."

ليس الاستقلال مجرد ذكرى سنوية نحتفل بها، بل هي فعل إيمان مستمر بلبنان وعمل دؤوب لتحقيق تطلعات اللبنانيين وآمالهم. فعسى أن تحمل الايام المقبلة ما يصبو اليه شعبنا بتعاون صادق بين جميع المعنيين،فيكون للاستقلال معناه الشامل.كل عيد استقلال وأنتم بخير.#عيد_الاستقلال pic.twitter.com/Li4gagDyNB — Najib Mikati (@Najib_Mikati) November 22, 2021