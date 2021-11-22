الجرب والانفلونزا "يجتاحان" سجن رومية... الوضع كارثي!

افادت مصادر لـ"لبنان 24" من داخل سجن رومية عن ارتفاع حالات الجرب والانفلونزا بين المساجين لتسجل ارقام خطيرة تصل للمئات خلال الاشهر القليلة الماضية حتى اليوم.وأضافت: "ارتفاع الامراض بشكل كبير وخطير ينذر بكارثة خاصة من ناحية العدوى للمساجين الاخرين، في ظل انعدام وجود الادوية المطلوبة بالاضافة لعدم تمكن ادارة السجن من تلبية احتياجات المساجين"، مشيرة الى أن بعض المساجين الذين استطاعوا تأمين اتصالات مع اهاليهم خارج السجن، تمكن بعضهم من تأمين ادوية بسيطة الا ان الجزء الاكبر لم يتمكن حتى من تأمين اتصالات مع اهاليهم بسبب انقطاع بطاقات "التلكارت" ايضاً .وذكرت أن "هذه كارثة جديدة ستضرب سجن رومية بحال لم يتم ايجاد حلول لها خاصة ان المساجين بدأوا بالشكوى منها".كما أكد مصدر امني ارتفاع حالات الاصابات والامراض بين المساجين، الا انه ووفقاً لهذا المصدر، فالامور ما زالت تحت السيطرة وان ادارة السجن تقوم بجميع الامور المطلوبة التي تمنع تفشي اي مرض بين المساجين.