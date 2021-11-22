لبنان

الجرب والانفلونزا "يجتاحان" سجن رومية... الوضع كارثي!

Lebanon 24
22-11-2021 | 00:41
A-
A+
Doc-P-888851-637731638694961843.jpg
Doc-P-888851-637731638694961843.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 
 
افادت مصادر لـ"لبنان 24" من داخل سجن رومية عن ارتفاع حالات الجرب والانفلونزا بين المساجين لتسجل ارقام خطيرة تصل للمئات خلال الاشهر القليلة الماضية حتى اليوم.

وأضافت: "ارتفاع الامراض بشكل كبير وخطير ينذر بكارثة خاصة من ناحية العدوى للمساجين الاخرين، في ظل انعدام وجود الادوية المطلوبة بالاضافة لعدم تمكن ادارة السجن من تلبية احتياجات المساجين"، مشيرة الى أن بعض المساجين الذين استطاعوا تأمين اتصالات مع اهاليهم خارج السجن، تمكن بعضهم من تأمين ادوية بسيطة الا ان الجزء الاكبر لم يتمكن حتى من تأمين اتصالات مع اهاليهم بسبب انقطاع بطاقات "التلكارت" ايضاً .

وذكرت أن "هذه كارثة جديدة ستضرب سجن رومية بحال لم يتم ايجاد حلول لها خاصة ان المساجين بدأوا بالشكوى منها".

كما أكد مصدر امني ارتفاع حالات الاصابات والامراض بين المساجين، الا انه ووفقاً لهذا المصدر، فالامور ما زالت تحت السيطرة وان ادارة السجن تقوم بجميع الامور المطلوبة التي تمنع تفشي اي مرض بين المساجين.
 
وكان السجناء قد قاموا الاسبوع الماضي بتقديم كتاب الى وزير الداخلية طالبوه بزيارة السجن والاطلاع على سوء الادارة الصحية والطبية والاطلاع على اعداد المصابين والمرضى نتيجة هذا الاهمال.
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:11 | 2021-11-22
02:51 | 2021-11-22
02:45 | 2021-11-22
02:45 | 2021-11-22
02:42 | 2021-11-22
02:41 | 2021-11-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website