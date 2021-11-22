لبنان

أمير قطر أبرق إلى عون مهنئاً بالاستقلال

Lebanon 24
22-11-2021 | 00:51
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أبرق أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مهنّئاً بذكرى الاستقلال.

 

وأفادت وكالة الأنباء القطرية "قنا" أنّ أمير الدولة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني "بعث برقية تهنئة، إلى فخامة الرئيس العماد ميشال عون رئيس الجمهورية اللبنانية الشقيقة، وذلك بمناسبة ذكرى استقلال بلاده".

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