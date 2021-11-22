أمير قطر أبرق إلى عون مهنئاً بالاستقلال

أبرق أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مهنّئاً بذكرى الاستقلال.
وأفادت وكالة الأنباء القطرية "قنا" أنّ أمير الدولة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني "بعث برقية تهنئة، إلى فخامة الرئيس العماد ميشال عون رئيس الجمهورية اللبنانية الشقيقة، وذلك بمناسبة ذكرى استقلال بلاده".
سمو أمير البلاد المفدى يبعث برقية تهنئة، إلى رئيس الجمهورية اللبنانية الشقيقة، وذلك بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. #قنا https://t.co/Nk6o4rfEC3 pic.twitter.com/4zJc5AM5qI
— وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) November 22, 2021
سمو أمير البلاد المفدى يبعث برقية تهنئة، إلى رئيس الجمهورية اللبنانية الشقيقة، وذلك بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. #قنا https://t.co/Nk6o4rfEC3 pic.twitter.com/4zJc5AM5qI