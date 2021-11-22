لبنان

صحافي جديد يريد "سعادة النائب"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
22-11-2021 | 03:30
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يستعد صحافي بارز للانضمام الى لائحة الإعلاميين الذين يتحضرون للترشح للانتخابات النيابية المُقبلة ولنيل لقب" سعادة النائب"..

والصحافي المذكور الذي يشغل منصب مدير تنفيذي في إحدى الصحف العريقة ابدى رغبته بترك منصبه خلال الأسابيع المقبلة والاستعداد لدخول المعترك السياسي من خلال الترشح للانتخابات النيابية.

والصحافي المذكور يتحدر من عائلتين سياسيتين وهو حفيد وزيرين سابقين.

يُشار إلى انه في انتخابات العام 2018 سُجّل ترّشح 18 صحافياً، وتضم الحكومة الحالية 3 صحافيين هم وزير الاعلام جورج قرداحي، ووزير الزراعة عباس الحاج حسن، ووزير الشباب والرياضة جورج كلاس.

 

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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